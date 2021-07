Cittadinanza a Zaki, partono 280mila fimre per Strasburgo

Un filo rosso e 270.000 firme, raccolte sulla piattaforma change.org, per reclamare, a gran voce, libertà e cittadinanza italiana ed europea per Patrick Zaki, il ricercatore egiziano partito da Bologna lo scorso anno e incarcerato al Cairo, in attesa di processo dal febbraio 2020.

Domani, 7 luglio, a ricevere questi simboli della lotta per la liberazione dello studente, a Strasburgo, sarà il presidente del Parlamento europeo, David Maria Sassoli, che incontrerà una delegazione di 'Station to station', l'associazione che ha lanciato la raccolta firme online. "Oltre alle firme consegneremo- si legge in una nota delle '6000 Sardine' e Station to Station- un filo rosso che parla di mobilitazione dal basso, di futuro, che lega la libertà di pensiero e la speranza che ci unisce a Patrick, simbolo di tutti i prigionieri di coscienza, di tutti quei giovani, ragazzi e ragazze che lasciano la propria terra per studiare, del futuro stesso dell'Europa".

Al governo italiano "dal cuore dell'Unione Europea- proseguono- chiediamo di prendersi questa responsabilità, di porre in essere finalmente un atto di coraggio in difesa dei diritti umani. Un atto di coraggio che si chiama anche cittadinanza italiana per Patrick Zaki". (Pit/ Dire)