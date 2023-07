Zaki, si avvicina la festa in piazza: svelato il programma (con polemica)

Sarà poco festa e molto momento istituzionale quella prevista per Patrick Zaki in piazza Maggiore domenica 30 luglio, una versione più formale del momento già celebrato quando il 32enne egiziano è arrivato a Bologna domenica scorsa.

A partire dalle 20 si terrà la serata in suo onore, promossa dal Comune e dall'Università. In apertura, Patrick Zaki, il sindaco Matteo Lepore, il rettore Giovanni Molari e la professoressa Rita Monticelli, rimuoveranno lo stendardo che chiedeva la liberazione appeso sulla facciata di Palazzo D'Accursio. Poi i quattro prenderanno la parola, seguiti dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, Alessandro Bergonzoni, Riccardo Noury e Iustina Mocanu di Amnesty International, e dal fumettista Gianluca Costantini; interverranno anche i compagni di Università del master Gemma Giada Rossi e Rafael Garrido Álvarez, l'amministratore delegato del Bologna calcio Claudio Fenucci, la presidente del Consiglio comunale,Maria Caterina Manca. Quest'ultima, insieme al sindaco, consegnerà la cittadinanza onoraria di Bologna a Zaki. Presenterà l'attrice Donatella Allegro. La chiusura della serata è prevista per le 21.40. Seguirà la proiezione del film previsto nel cartellone di Sotto le stelle del Cinema.

La Lega a testa bassa: "Regalategli un corso di italiano"

Oltre alla festa, a Patrick Zaki il Comune dovrebbe regalare anche qualche lezione d'Italiano. La provocazione è del consigliere comunale della Lega, Giulio Venturi, portavoce del Carroccio sotto le Due torri, che ha ha chiesto al Comune quanto spenderà per i festeggiamenti in programma domenica.

"Siamo tutti contenti che il calvario di Patrick Zaki sia finito e che sia stato graziato dal presidente egiziano al-Sisi, potendo finalmente tornare nella sua amata Bologna che gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Nonostante questo, però, il ragazzo non parla una parola di italiano, quindi considererei anche il fatto di regalargli un bel corso di italiano", esordisce Venturi nel question time di questa mattina a Palazzo D'Accursio, in cui ha chiesto chiarimenti al sindaco Matteo Lepore, che, però, non era presente.

"Mi interesserebbe sapere come sarà organizzata la festa e quanto peserà sulle casse del Comune, quindi dei bolognesi. Con l'assenza del sindaco arriverà risposta probabilmente a festa sarà avvenuta. "Quindi, come al solito, rimaniamo a bocca asciutta, ma questo è un trend al quale questa amministrazione comunale, purtroppo in maniera sbagliata, ci ha abituato", protesta l'esponente del Carroccio. Che non dimentica di tornare su un punto: "Vorrei ricordare i meriti che ha avuto il governo Meloni nell'ottenere un tale risultato e, nonostante sia stato messo a disposizione del ragazzo un volo di Stato per raggiungere l'Italia il prima possibile, quest'ultimo l'ha rifiutato per mantenere, se abbiamo capito bene, la sua indipendenza: indipendenza da cosa? Non si capisce, era solo un gesto di accoglienza", assicura.

La replica di Palazzo D'Accursio

"Il costo ammonta a zero euro". Arriva a strettissim giro la replica di Palazzo D'Accursio a Venturi. "Tutti gli ospiti che interverranno lo faranno a titolo gratuito, così come il palco e le relative attrezzature sono state gentilmente messe a disposizione dalla Cineteca di Bologna", puntualizza il Comune, che ringrazia quanti sono al lavoro in queste ore per realizzare 'Bologna per Patrick Zaki', iniziativa che vede l'impegno generoso di tante e tanti per dare il bentornato ad un nostro studente e concittadino onorario, che siamo lieti di riabbracciare".