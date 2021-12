A Zaki la maglia del Bologna autografata e con il suo nome

La maglia del Bologna Fc, con il numero 10 sulle spalle e le firme dei calciatori rossoblu. E' il regalo mostrato su Twitter da Patrick Zaki, il ricercatore dell'Alma Mater scarcerato pochi giorni fa ma ancora sotto processo in Egitto.

"Che dono fantastico! Ora posso sentire lo spirito del Natale, non posso esprimere quanto sono felice con questo regalo. Molte grazie", scrive Zaki rivolgendosi al Bfc e all'amministratore delegato Claudio Fenucci.

"Spero di ritornare allo stadio Dall'Ara", aggiunge Zaki, pubblicando una foto con la maglia tra le mani e quella di un biglietto di Fenucci. "Caro Patrick, siamo felicissimi per la tua liberazione e non vediamo l'ora di vederti allo stadio Dall'Ara. Nel frattempo speriamo possa farti piacere ricevere la maglia del tuo Bologna con tutte le firme dei giocatori come segno di affetto. Cari saluti e a presto", si legge sul biglietto. Il tweet di Zaki con le foto è stato condiviso dalla pagina ufficiale del Bologna, con l'aggiunta di un cuore rosso e uno blu.

Fonti da Il Cairo: "Zaki in blacklist con divieto di espatrio"

Intanto però fonti de Il Cairo consultate dall'agenzia Ansa hanno fatto trapelare che Patrick Zaki sarebbe inserito in una blacklist per la quale allo studente 30enne verrebbe vietato di lasciar e il paese prima della fine del processo (Zaki è imputato per diffusione di notizie false con udienza il primo febbraio 2022) e solo ovviamente in caso di assoluzione.