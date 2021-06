Zaki, Sardine: "Draghi non fa nulla, la politica scompare tra i banchi del Parlamento"

"Mario Draghi non sta facendo nulla per rivendicare la sua autorevolezza nei confronti di un partner commerciale come l'Egitto" e che "la politica scompare tra i banchi del Parlamento". Lo ha detto uno dei portavoce delle Sardine, Mattia Santori, all'inaugurazione della mostra dedicata a Patrick Zaki che lo stesso movimento ha contribuito a realizzare insieme al Comune di Bologna, all'Alma Mater, alla Curia e a Coop Alleanza.

"E' successo spesso in questo anno e mezzo di ribadire cose dal basso e di trovare una mancata risposta o una sorta di silenzio da parte delle Istituzioni e della politica - attacca Santori - questo è alla base del distacco che c'è tra politica e cittadini". Sono passati due mesi dall'ok in Senato alla mozione a favore della cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Ma ancora nulla si è mosso. "Oggi registriamo che Mario Draghi non sta facendo nulla rivendicare la sua autorevolezza nei confronti di un partner commerciale come l'Egitto - attacca Santori - e che l'unica volta che è intervenuto sulla questione, è riuscito solo a glissare dicendo che è un affare del Parlamento".

La politica, invece "dovrebbe rendersi conto che spesso la cittadinanza in Italia è più avanti. Oggi c'è stata una grande mobilitazione a Bologna e in tante città. Ieri 30 ragazzi hanno fatto le tre di notte per montare questa installazione, mentre la politica scompare tra i banchi del Parlamento".

La mostra per Patrick

50 manifesti lungo il portico di via Saragozza, dedicati allo studente egiziano e ad altri prigionieri politici. "Questa iniziativa è nata per ribadire che Bologna non sta dimenticando - spiega ancora Santori - che per noi non è un dolore o una crisi passeggera, ma qualcosa che rimane. E oggi abbiamo voluto dare a Patrick anche dei compagni di viaggio, raccontare una storia che non ricorda solo Zaki, ma che Patrick ci ha insegnato a conoscere. E' un segno di vicinanza e un grande abbraccio da parte della città". (dire)

(Foto 6000 Sardine)