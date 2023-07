Zaki: "Studente a scrocco e si laurea in studi gender, scempio". Bufera sul consigliere leghista

Un post sui social che sta scatenando un mare di reazioni. Lo ha scritto il consigliere leghista del Comune di Santarcangelo, Marco Fiori, che ha commentato la laurea di Patrick Zaki di qualche giorno fa a distanza perchè ancora sotto processo nel suo paese: "'Egiziano (che gli egiziani non vogliono). Studente a Bologna (a scrocco). Non parla una parola di italiano. Il nostro governo si è stracciato le vesti dandogli la cittadinanza italiana (io in consiglio ho votato contro). Si laurea in Studi Gender. Non basta ancora con sto scempio?'.

Come riferisce Rimini Today, sono insorti diversi gruppi consiliari a Santarcangelo che nel febbraio 2021 avevano proposto la cittadinanza onoraria, poi concessa, a Patrick Zaki.

La condanna arriva anche dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad che ha presentato la kermesse sui fumetti Cartoon Club, dedicata quest’anno al tema dei diritti negati con un focus proprio sulla storia di Zaki. “Come si può vedere, l’esponente leghista in pochi mesi ha già fatto progressi evidenti in termini di civiltà e umanità- ironizza il primo cittadino- niente più paragoni con specie animali”. Tuttavia, conclude, leggendo il post “rimane purtroppo ancora senza risposta la domanda che pubblicamente feci allora: a chi scrive e pensa certe cose, deve essere rivolta più indignazione o pietà umana?”. Come a dire, con un gioco di parole, “non Fiori ma opere di bene”.