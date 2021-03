Zaki, altra udienza per la scarcercazione: il giudice si prende 48 ore

Serviranno ancora 48 ore per sapere l'esito dell'ennesima udienza di custodia cautelare su Patrick Zaki, lo studente 28enne egiziano ospite di un master Unibo e incarcerato ormai un anno fa per alcuni post social con l'accusa di sedizione. Il giudice che esamina la pratica si è infatti riservato di pronunciarsi non prima di martedì. Di proroga in proroga, da 15 a 45 giorni di detenzione rinnovata, Zaki si trova in regime di carcere preventivo dal febbraio 2020 Al Cairo.

Riccardo Noury, portavoce Amnesty International alla Dire commenta così: "Dopo dodici mesi e mezzo di detenzione arbitraria e illegale pare che Patrick debba ancora attendere 48 ore per capire cosa ha deciso il giudice sulla sua custodia cautelare. Speriamo che stavolta, oltre a sanare la questione del tutto illegale legata ad una detenzione senza processo che va avanti da oltre un anno, il giudice abbia attenzione anche dal punto di vista umano per le condizioni del padre di Patrick, ricoverato, e che gli conceda almeno di incontrarlo in ospedale".