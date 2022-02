Zaki inaugura l'anno accademico: "Per sempre grato a Bologna e alla mia università" | VIDEO

L'Università di Bologna inaugura l'anno accademico con Patrick Zaki in collegamento dall'Egitto. Lo studente, dopo 22 mesi di carcere, attende di sapere come si chiuderà la sua vicenda giudiziaria e spera di poter tornare presto a Bologna.

"Penso che la reale sfida sostenuta dall'Università, che mi ha fatto preoccupare, sia stato l'impegno continuo nella pandemia da Covid. Quando controllavo i numeri dei casi pensavo che non sarei stato più una priorità", ammette lo studente. "Ho sempre perso la scommessa quando si è trattato di verificare l'impegno e la dedizione per la mia causa", riconosce Zaki. "Voglio essere onesto, se l'Università avesse preso un'altra decisione relativa al mio caso, nessuno l'avrebbe biasimata, ma anzi qualcuno sarebbe stato d'accordo con quel punto di vista che avrebbe evitato i problemi del far parte di un'equazione politica che non portava benefici, ma l'Università ha scelto di stare al mio fianco", sottolinea Patrick, che spera di riconquistare definitivamente la libertà per poter tornare nella città che lo ha adottato.

"Ha scelto di combattere per la libertà di espressione del suo studente e di lavorare come difensore dei diritti umani. Sarò sempre debitore all'Università e alla città per aver reso ben noto il mio caso in tutto il mondo, sulla scena accademica, politica, culturale e perfino sportiva", è il tributo di Zaki, salutato dal lungo applauso della comunità accademica riunita nell'aula magna di Santa Lucia.

"Si fermi la guerra, resisti Ucraina. Forza Bologna". Zaki chiudendo il suo intervento ha rivolto un pensiero al conflitto in corso in Ucraina.