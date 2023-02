Zignani lascia la Uil regionale, sarà presidente dell'Ital: "Sono stati anni complessi e tumultuosi"

Giuliano Zignani è il nuovo presidente dell'Ital, il patronato della Uil. Lascia quindi l’incarico di segretario generale della Uil Emilia Romagna il cui Consiglio confederale si riunirà per l’elezione del nuovo segretario generale.

"È con orgoglio e spirito di servizio – commenta il neo presidente dell’Ital Uil, Giuliano Zignani - che assumo questo incarico, ringraziando l'Ital e la Uil per la fiducia accordatami ed esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto da Silvana Roseto che mi ha preceduto e alla quale succedo. Per quanto riguarda la Uil Emilia Romagna, qui lascio il mio cuore. Questi sono stati anni complessi e tumultuosi: la crisi economica, la disoccupazione galoppante, la pandemia, la sanità emiliano-romagnola da difendere. Sono stati anni in cui, grazie al lavoro di tutti, la Uil Emilia Romagna è cresciuta in modo esponenziale e ha cambiato forma, ma non sostanza. Trasformandosi da sindacato dei cittadini a sindacato delle persone perché è nel nostro dna stare sempre dalla parte dei lavoratori, dei pensionati e dei fragili. Difenderli, assisterli e dare loro voce quando la loro voce gli viene tolta da governi che comprimono i diritti o tradiscono la Costituzione.

Lascio una Uil Emilia Romagna più forte, ben radicata sul territorio con un’organizzazione nuova, regionale che la rende capace di affrontare le sfide future che attendono questa regione che, senza tema di smentita, è una Ferrari nello sviluppo e nell’innovazione, ma con la sua innata capacità di non perdere la sua vocazione sociale".

Chi è Giuliano Zignani

Giuliano Zignani, 66 anni, è arrivato alla guida della Uil Emilia Romagna nel 2014 e l’ultimo congresso, a settembre 2022, lo aveva confermato per acclamazione. Anni importanti in cui il sindacato sotto la sua guida è passato da 93mila iscritti a 120.417 iscritti

Classe 1957, nato e residente a Cesenatico, Giuliano Zignani entra in Uil nel 1978 per essere eletto, nel 1979, delegato nel consiglio di fabbrica della Silcea di Gatteo. Nel febbraio del 1980 intraprende la sua attività sindacale prevalentemente nel settore tessile-abbigliamento-calzature nella zona del Rubicone. Nel 1986 viene eletto segretario generale della Camera sindacale di Cesena, incarico che lascerà quando nel 2014 passerà alla guida della Uil Emilia Romagna e Bologna per rimanervi fino al 2023.