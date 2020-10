Zola, si accascia in strada: ciclista morto a 65 anni

E' stato stroncato da un malore mentre era in sella alla sua bicicletta un uomo di 65 anni, soccorso dal 118 nella tarda mattinata di ieri a Ponte Ronca, frazione del comune di Zola Predosa. Sono anche arrivati i carabinieri della locale stazione, che non hanno potuto fare altro che registrare il decesso ed escludere altre cause. Secondo una prima ricostruzione il 65enne è stato male mentre stava pedalando: inutili i soccorsi, i sanitari hanno registrato il decesso sul posto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.