Zola Predosa: pioggia di fondi per il contributo affitto

Ben 80.000 euro a integrazione di quelli già precedentemente destinati al contributo per l’affitto per le famiglie che faticano a sostenerne il costo: sono quelli stanziati dalla Giunta comunale di Zola Predosa con una delibera, in virtù delle numerose domande pervenute da parte dei residenti e - spiega una nota - per cercare di prevenire la problematica relativa all’emergenza abitativa per morosità nei pagamenti dei canoni di locazione.



“Il sostegno all'affitto è diventato ancora più importante nel periodo della pandemia a causa di un diffuso calo di reddito che ha portato molti nuclei famigliari a rischio sfratto”- sottolinea l’Assessora a cura, diritti e benessere delle Persone Daniela Occhiali - Nelle manovre RiparTiAmo e RiparTiAmo_2 abbiamo voluto dare un segnale forte aggiungendo 20.000 euro ai fondi regionali destinati al contributo per l’affitto, 40.000 euro sul protocollo antisfratti e 80.000 euro dell'ultimo trasferimento statale di giugno 2021 ancora sul contributo per la locazione. In questo modo potremo dare risposta a un numero molto importante di famiglie, che sono in graduatoria avendo i requisiti, ma non hanno ancora ricevuto un contributo. Ricordo che la somma erogata è pari a 3 mensilità (da regolare contratto) fino ad un massimo di 1.500 euro”.



“La casa per noi è una priorità e per questo abbiamo voluto destinare un altro importante pacchetto di risorse alle problematiche abitative nel tentativo di evitare che sfocino in vere e proprie emergenze, con ricadute e costi ancora superiori per le persone direttamente interessate e l’intera collettività - dichiara il sindaco Davide Dall’Omo - Alla luce dell’imminente sblocco a livello nazionale degli sfratti per morosità”, prosegue il Primo Cittadino, “ci sembra questo un aiuto necessario, seppur probabilmente non ancora sufficiente, per tante famiglie del nostro territorio. Anche questo vuol dire ripartenza e resilienza, perché se vogliamo veramente uscire da questa pandemia dobbiamo farlo senza che nessuno rimanga indietro”.