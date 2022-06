Frana a Zola Predosa: si stacca parete dal monte Rocca, coinvolte alcune auto

Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Zola Predosa per prestare soccorso a una abitazione, le cui auto parcheggiate sono rimaste coinvolte in una frana di rilevanti proporzioni. Il distacco di materiale è avvenuto dalla parete del Monte Rocca, nella zona dei Gessi zolesi, conosciuta anche per la presenza di numerose grotte. A franare è stata tutta la parete, che sovrastava una abitazione non coinvolta dalla caduta per pochi metri. Un enorme masso che ha arrestato il suo percorso coinvolgendo e danneggiando alcune auto in sosta. Sul posto anche i carabinieri: al momento, non risultano persone coinvolte o ferite.