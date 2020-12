Zola Predosa, il sindaco positivo al Covid: "Un virus insidioso, contagiato nonostante le precauzioni"

Il sindaco di Zola Predosa Davide Dall'Omo è positivo al Coronavirus. Aveva già chiaramente descritto i sintomi in un post pubblicato la Vigilia di Natale, quando era ancora in attesa della conferma, anche se l'esito lo dava per scontato: "Vi parlo di me e della mia salute. Il tampone l’ho eseguito ma posso con buona certezza dirvi che purtroppo risulterò anche io positivo al Covid-19 - aveva scritto - In vita mia sono stato meglio, ma anche peggio. Non sento odori, sapori, ho un leggero mal di testa, un po’ di spossatezza e un filo di tosse, ma nel complesso tutto gestibile e in gestione. Non preoccupatevi".

"Inutile dire che ho sempre cercato nel mio lavoro come nella vita privata di rispettare tutte le precauzioni del caso che conosco e ripeto a memoria da mesi e che forse, anche in un solo momento, ho disatteso senza nemmeno accorgermene o, semplicemente, non sono state sufficienti. Questo non per accampare scuse o cercare colpe e colpevoli; non l’ho mai fatto e non comincio di certo ora. Ma solo per dirvi, una volta ancora in più, quanto sia insidioso il pericolo di questo virus, invisibile, che con noi e di noi si alimenta".