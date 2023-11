Zola Predosa, scomparso sui Colli: ritrovato in ipotermia il giorno dopo

E' stato ritrovato dopo aver passato una notte al freddo un cinquantenne, cittadino italiano, segnalato scomparso dalla notte precedente e verso il quale era stato attivato il piano provinciale di ricerca persone predisposto per il coordinamento di tutte le forze dell'ordine.

In particolare, nel primo pomeriggio di martedì 21 è stato il padre dell’uomo a recarsi presso un ufficio di Polizia dichiarando di non avere più notizie del figlio dalla sera precedente e di essere molto preoccupato in quanto lo stesso assume farmaci salva-vita.

I primi accertamenti svolti dal personale della Polizia di Stato permettevano di geolocalizzare il telefono dell’uomo, che risultava spento dalla sera precedente, nelle prime colline bolognesi in una zona boscosa e isolata. E' stato dunque immediatamente attivato dalla locale Prefettura il Piano Ricerca Persone Scomparse che prevede, in caso di denuncia presso un ufficio di Polizia, il coordinamento delle ricerche in capo alla locale Divisione Anticrimine.

In seguito è stato inviato congiuntamente personale dei Vigili del Fuoco e dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Zola Predosa, dove sono iniziate le ricerche. Il cinquantenne è stato rinvenuto dopo qualche ora, a poca distanza dall'auto di cui era alla guida, in avanzato stato di ipotermia in quanto -verosimilmente- aveva passato già la notte precedente nel bosco. Trasportato in ospedale per le cure del caso, l’uomo è attualmente in buone condizioni di salute.