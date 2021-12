Spaccio di droga a Zola: in manette un 20enne e due denunciati

Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato per spaccio di droga. E' successo a Zola Predosa: i carabinieri del Radiomobile di Borgo Panigale, nell'ambito di una serie di controlli sul territorio, hanno ottenuto indizi riconducibili al domicilio del giovane su una possibile attività di spaccio. Per via della sua giovane età e dell’assenza di altri precedenti, a seguito dell’arresto, il giovane è stato rimesso in libertà dall’Autorità Giudiziaria, non avendo la stessa ravvisato esigenze per l’applicazione di misure cautelari.

Arrivati per una perquisizione, i militari hanno rinvenuto infine sia sostanza che contanti sono stati trovati in una cassaforte dietro a un divano in garage, in totale circa 450 grammi di sostanza e oltre 3200 euro in contanti. I genitori, si è appurato, erano completamente all'oscuro di tutto. Nello stesso servizio altri due giovani, un 20enne e un 23enne, sono stati denunciati perché visti mentre gettavano dall'auto in corsa un involucro contenente 43 grammi di hashish e un bilancino di precisione.