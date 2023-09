Non solo dentro mura: la 'città 30' arriva anche in provincia

Mentre a Bologna infuria la battaglia politica sulla Città 30, la Città metropolitana si prepara a 'esportare' questo modello anche sul resto del territorio provinciale. Va anche in questa direzione il Piano integrato metropolitano sicurezza stradale (Pimes) presentato stamattina nell'ambito della Settimana europea della mobilità: nel passaggio alla scala metropolitana, così, il concetto di Città 30 si riversa nella formula degli Assi 30.

"Modello buono per tutti i piccoli comuni"

Tra le varie finalità, il Piano vuol essere anche un "manuale" a disposizione dei Comuni per la gestione delle strade di loro competenza, spiega Simona Larghetti, consigliera metropolitana con delega a Sicurezza stradale e mobilità ciclistica. In questo senso, il Pimes "darà strumenti generali, non proporrà progettazioni particolari- chiarisce Larghetti- ed è chiaro che le dinamiche trasportistiche e quindi la prevenzione della violenza stradale saranno diverse in zone come Imola o Camugnano". Con queste premesse, "anche dentro al Pimes porteremo il modello della Città 30 perchè pensiamo che la moderazione del traffico sia un modello buono per tutti i Comuni, anche di dimensioni diverse da Bologna. Vedremo come va questa esperienza, così impareremo dagli errori e dagli elementi di successo del capoluogo", continua la delegata.

"In Italia siamo rassegnati agli eventi di violenza stradale come se fossero ineluttabili, in realtà l'Italia ha dei tassi di incidentalità e mortalità sulle strade altissimi, sono quasi dieci volte quelli dei Paesi più virtuosi. Paesi che non hanno nulla di così diverso- sottolinea Larghetti- se non la ferma e determinata volontà di contrastare il fenomeno e in questi Paesi sono vent'anni che si lavora sul concetto di moderazione del traffico, che vuol dire diminuzione dei picchi di velocità".

Gli investimenti di pedoni e i tamponamenti "sono tutti dovuti alla disattenzione e alla velocità che ci impedisce di reagire prontamente agli imprevisti. Questo concetto ovviamente va applicato in territori diversi da quello del Comune di Bologna- continua la delegata- e quindi con concetti diversi. Per la Città metropolitana non parliamo di Città 30 ma di Assi 30", spiega dunque Larghetti.

Nel caso dell'area metropolitana, infatti, "spesso parliamo di centri abitati molto piccoli, quindi non sono neanche città, dove il problema della moderazione magari riguarda la strada principale, che alle volte è la stessa provinciale- continua la delegata- che taglia nel mezzo il paese e diventa una sorta di corridoio invalicabile dalle persone, che invece quel centro lo vogliono vivere e attraversare".

Sono le zone dove le persone "devono fare la spesa e andare a prendere il caffè al bar. E' importante che i nostri paesi continuino a vivere senza la sensazione di essere attraversati da una barriera invalicabile, quindi parliamo di Assi 30", ribadisce Larghetti, aggiungendo che "diamo degli strumenti di pianificazione che poi i singoli Comuni decideranno come applicare". Intanto, Bologna continua a guardare a quello che accade all'estero e Larghetti cita, così, il contributo portato ieri da Elke Van den Brandt, ministra della mobilità della regione di Bruxelles, ad un'altra iniziativa promossa nell'ambito della Settimana europea della mobilità: "Ci ha raccontato che nel fare Bruxelles Citta 30 è stato utilizzato il motto 'Da città corridoio a città salotto' e credo sia un'immagine molto bella ed efficace".