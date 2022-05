Nuova zona 30 a Corticella: "Più sicurezza stradale e controlli" | VIDEO

Nuova zona 30 a Corticella. Il taglio del nastro oggi pomeriggio all'incrocio con via delle Fonti.

"È un bene che le zone 30 siano sempre più numerose – afferma l'assessore ai Lavori Pubblici Simone Borsari – questo vuol dire più sicurezza stradale e per la cosiddetta utenza debole come ciclisti e pedoni. È importante che i veicoli vadano piano e facciano manovre non pericolose.

"Ora certamente è importante rafforzare i controlli così come è importante investire sulla sensibilizzazione e l'informazione della cittadinanza. L'intervento era stato chiesto dal quartiere e da una parte dei residenti. Sono stati fatti vari incontri con la cittadinanza – continua – per mettere in sicurezza il transito stradale e per evitare manovre pericolose che venivano fatte dai mezzi pesanti".

"È importante continuare questo impegno dell'amministrazione rispetto alle zone 30 e alla messa in sicurezza delle nostre strade. L'intervento fa parte di un pacchetto da 800mila euro che vede non solo via delle Fonti ma anche via dell'Angelo custode, le piste ciclabili di viale Roma e gli interventi in via Spartaco".