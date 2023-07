Bologna città 30, i taxisti chiedono deroghe: il Comune apre

Qualche deroga per il limite di velocità fisso a 30 Km/h nel Comune di Bologna? Il tema lo hanno posto i tassisti, che hanno chiesto limiti di velocità più alti in fascia notturna, per velocizzare il servizio. E il Comune non ha risposto cchiudendo la porta, ma ha messo dei paletti, riporta la Dire.

"Siamo disposti a considerare la fattibilità di queste opzioni rispetto al quadro legislativo italiano, a fronte dei dati certi che dovessero eventualmente emergere riguardo a possibili difficoltà nella gestione dei servizi Tpl", apre l'assessore alla Mobilità, Valentina Orioli, nella risposta scritta letta questa mattina in aula ai consiglieri del centrodestra che ancora sollevano perplessità sul progetto della 'Città 30'.

"Nel predisporre il progetto abbiamo fatto riferimento a numerose esperienze che caratterizzano città diverse in diversi contesti nazionali. Da queste esperienze emergono delle specificità, che derivano anche dalla diversità del quadro legislativo di riferimento nei vari Paesi. In alcuni casi di città si osserva una differenziazione dei limiti per orari diurni notturni, mentre in altri la differenziazione è per corsia", spiega Orioli.

Bus e taxi in zona 30: si calcolano tempi di percorrenza

"Si tratta di espedienti che indubbiamente introducono complessità che vanno tenute in attenta considerazione anche rispetto alla comunicazione ai cittadini", avverte Orioli. Dunque, se dalla sperimentazione dovessero emergere dei problemi per taxi e bus, si potrebbe prendere in considerazione l'idea di velocità differenziate a seconda dell'orario e delle corsie. Ma non ci sono solo i tassisti a monitorare gli effetti dei nuovi limiti di velocità sulla propria attività: osservati speciali sono anche gli autobus. Proprio in questi giorni alcuni mezzi senza passeggeri stanno girando per la città per misurare i tempi di percorrenza.

"La linea di indirizzo condivisa con i sindacati e amministratori di Tper è di svolgere una sperimentazione per un periodo abbastanza lungo da fornire riscontri oggettivi sul funzionamento del Tpl in un regime di velocità ridotta. La valutazione di provvedimenti che possano servire ad attutire eventuali effetti della Città 30 a cominciare da preferenziali e prioritizzazione dei semafori sarà effettuata al termine della sperimentazione in presenza di dati certi", puntualizza Orioli.

"È inutile dire oggi se e quante risorse aggiuntive serviranno. Abbiamo condiviso questa posizione con i sindacati, manifestando l'impossibilità di siglare un protocollo in questa fase in assenza di elementi certi, ma abbiamo anche offerto la nostra disponibilità e la volontà di condividere un documento di merito che possa chiarire i passaggi e il modo in cui lavoreremo insieme per raggiungere l'obiettivo di rendere le strade bolognesi più sicure", assicura. Secondo il centrodestra, però, il provvedimento danneggia in primo luogo proprio il Tpl.

"La Bologna ai 30 all'ora penalizza il trasporto pubblico, la Regione prenda posizione sulle decisioni assunte dal Comune", chiede il consigliere della Lega, Michele Facci. "Gli stessi sindacati del settore, nei giorni scorsi, hanno manifestato tutte le proprie perplessità in ordine alle conseguenze che le nuove misure restrittive alla circolazione avranno sulla qualità del servizio pubblico, in termini di performances e di risultato", ricorda Facci, che interroga la giunta Bonaccini per sapere se "non ritenga che la delibera del Comune di Bologna possa determinare implicazioni, dirette ed indirette, tali da pregiudicare qualità e efficienza del trasporto pubblico locale", e se "siano necessari correttivi per preservare il tpl da un'impostazione del tutto superficiale e ideologica".