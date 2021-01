Zona arancione, Lega: "Contagi ai cenoni? Vogliamo vedere i dati"

"Pretendiamo di vedere i dati che fanno risultare l'Emilia Romagna condannata alla zona arancione per colpa dei pranzi e delle cene del periodo natalizio. In alternativa, saremo di fronte all'ennesima sparata del presidente Bonaccini".

Continua a battere sullo stesso tasto il capogruppo della Lega in Regione, Matteo Rancan, dopo la polemica innescata ieri dal centrodestra contro il governatore per il passaggio di fascia dell'Emilia-Romagna annunciato dal ministero della Salute a partire da domani, domenica 10 gennaio.

"Prima la sua frase 'Chiudiamo a ottobre per aprire a Natale'- ricorda Rancan, puntando il dito contro Bonaccini- poi 'Le misure per Natale servono a far scendere la curva'. Ora dice che 'La nuova zona arancione scatta per colpa di pranzi e cene durante le feste'. Invito Bonaccini a preoccuparsi di chiedere al suo Governo i ristori tanto decantati ma mai arrivati".

Il capogruppo del Carroccio incalza: "Basta proclami. Servono sostegno, risorse e umilta', non frasi di circostanza per imbonirsi i cittadini senza poi fare di tutto per difendere un territorio in cui famiglie e operatori economici si vedono nuovamente condannati a subire errori di programmazione". (San/ Dire)