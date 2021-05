Calano ancora i contagi in Emilia Romagna, obiettivo zona bianca da metà giugno

Cala sensibilmente l'incidenza dei nuovi casi di coronavirus ogni 100mila abitanti. L'Italia passa dai 66 casi della scorsa settimana ai 47 della settimana attuale. Ancor meglio è andata per la nostra regione, l'Emilia-Romagna, dove si è passati dai 67 casi della scorsa settimana ai 45 casi della settimana 21/27 maggio.

(grafico incidenza nuovi casi su 100mila abitanti a cura di Luca Fusaro)

Zona bianca: le regioni che ci andranno il 31 maggio, il 7 giugno e il 14 giugno

Numeri finalmente rincuoranti, che arrivano nel giorno del monitoraggio settimanale dell'Iss sull'andamento epidemico e delle ordinanze del ministro della salute Roberto Speranza per i nuovi colori da assegnare alle Regioni. Dati alla mano, Sardegna, Molise e Friuli-Venezia Giulia passeranno in zona bianca dal momento che sono trascorse - come da protocollo - le tre settimane consecutive con incidenza sotto i 50 casi per 100mila abitanti in tutti e tre i territori.

Se il trend dell'incidenza si manterrà favorevole, anche Bologna - come il resto della regione - potranno tornare in zona bianca nel mese di giugno.La data stimata è quella del 14 giugno (quando saranno trascorse le 3 settimane con incidenza sotto il limite si 50/100mila)

Abruzzo, Liguria, Veneto e Umbria da due settimane sono scese sotto quota 50 come incidenza. Per queste regioni zona bianca dopo la prima settimana del mese prossimo, quindi dal 7 giugno. A seguire il 14 giugno sarà la volta della nostra regione insieme a Lombardia, Piemonte, Lazio, provincia autonoma di Trento e Puglia. Il monitoraggio di oggi 28 segnalerà queste ultime il calo sotto la soglia di 50 casi su 100mila abitanti per la prima settimana. Tanti buoni segnali insomma: crollano i ricoveri in ospedale: i pazienti in terapia intensiva sono oggi 1.278, mentre nei reparti non intensivi restano ricoverati 8.118 pazienti.

Già oggi ci sono dodici Regioni e una provincia autonoma (quella di Trento) con dati da zona bianca: ma per entrarci davvero in zona bianca servono sempre i tre monitoraggi consecutivi con dati sotto soglia e rischio basso. Entro la fine del mese di giugno tutta Italia dovrebbe essere di 'bianco' vestita, a meno di sorprese al momento non all'orizzonte.