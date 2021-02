Primo sabato in zona gialla, centro affollato e ressa in zona U

Centro pedonale "affollato come un sabato pre-covid". Sempre critica la situazione in zona U

Tornati in zona "gialla" e si torna a parlare del poco rispetto delle regole e assembramenti. Il centro pedonale di Bologna, ieri, 6 febbraio, era "affollato come un normale sabato pre-covid", riferiscono alcuni cittadini a Bologna Today, anche per via dei saldi partiti da pochi giorni.

In zona universitaria, dopo Piazza Verdi, è stata chiusa anche Piazza Scaravilli, ma i residenti continuano a segnalare assembramenti di giovani che sembrano essersi spostati su via delle Belle Arti.

Venerdì sera si è assistito a un vero e proprio spiegamento di forze dell'ordine, con diverse volanti e camionette, mentre ieri sera la Polizia sarebbe intervenuta nuovamente per disperdere gli assembramenti.

I Carabinieri, nella giornata di ieri, hanno sanzionato diverse persone senza mascherina e, in provincia, una palestra.

