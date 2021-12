Calabria, Friuli e Veneto in zona gialla: Emilia-Romagna a rischio moderato

La nuova ordinanza di venerdì del ministro della Salute Roberto Speranza potrebbe cambiare colore a diverse regioni. Se da oggi infatti la Calabria si è aggiunta alla provincia autonoma di Bolzano e al Friuli Venezia Giulia, a seguirle a ruota potrebbe essere il Veneto. Lo riporta Today.it.

Le ultime proiezioni dell'istituto superiore di sanità mostrano infatti che - pur in assenza di una diffusione in Italia della variante omicron - già dal 20 dicembre la provincia autonoma di Trento potrebbe seguire il Veneto in zona gialla così come Liguria, Marche, Valle d'Aosta e Lazio. Inoltre se la situazione non migliorerà tra Capodanno e la Befana tre regioni hanno una alta probabilità di finire in zona rossa: lo stesso Veneto, così come della Liguria e dell'Abruzzo. Dati che non tengono conto della diffusione della variante omicron che solo nelle ultime settimane è stata rilevata nel nostro Paese e nelle ultime 24 ore anche in Emilia-Romagna, con due casi nel piacentino.

Più moderato il rischio per l'Emilia Romagna: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 88 (+3 rispetto a ieri), 1.004 quelli negli altri reparti Covid (+58), ma i contagi sono in crescita.