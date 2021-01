L'Emilia-Romagna torna in zona gialla: riaprono bar, ristoranti e musei

A breve la firma dell'ordinanza che entrerà in vigore da domenica. Bonaccini: "Attenzione, però: continuiamo a dimostrare responsabilità, per proseguire il contrasto al contagio"

Si attende solo l'ufficialità: l'Emilia-Romagna torna in giallo. La decisione, nell'aria da giorni alla luce del miglioramento dei dati epidemici in regione, è arrivata dal ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, riunita oggi. A breve la firma dell'ordinanza che dovrebbe entrare in vigore da domenica 31 gennaio.

"Il ministro Speranza mi ha comunicato che l'Emilia-Romagna passerà in zona gialla - comunica il presidente della Regione, Stefano Bonaccini - sono stati premiati gli sforzi e i sacrifici di queste settimane. Attenzione, però: continuiamo a dimostrare responsabilità, per proseguire il contrasto al contagio. Proseguiamo una battaglia che si vince insieme".

Dunque dopo un lungo periodo in zona arancione, riaprono bar, ristoranti e - per la prima volta da mesi - anche i musei. In base all'ultimo dpcm che ha inserito alcune novità, infatti, in zona gialla sono consentite le visite ai musei. Ovviamente rispettando il numero previsto per evitare assembramenti.