Zona gialla, primo giorno. A pranzo fuori nonostante la pioggia: "Finalmente"| VIDEO

Finalmente zona gialla. Dopo mesi di chiusure e caffè d'asporto, oggi Bologna si è svegliata con i dehors dei bar aperti e tanta voglia di normalità. Nonostante la pioggia infatti molti bolognesi hanno pranzato in centro tornando nei loro locali preferiti.

Per i ristoratori un'apertura a metà, ma comunque un inizio. "È molto stressante riaprire per la quarta volta – afferma Beatrice Lipparini di Altro, Mercato delle Erbe – è come riaprire dei locali nuovi tra numeri limitati, spazi all'aperto, menù diversi. Mettere in moto la macchina per il numero di coperti che abbiamo all'esterno non conviene, non è business. È più che altro un modo per dire 'siamo vivi' non un vero ritorno al lavoro".

Anche Cinzia Soldano della storica Trattoria Fantoni del Pratello è critica, e meno sarcastica, rispetto alle nuove riaperture in vigore da oggi che prevedono lo spazio solo all'esterno: "Siamo molto offesi per i termini di questo decreto che ci pone limitazioni umilianti e insensate. I nostri clienti, affezionati, sono tornati e siamo molto felici ma siamo stati costretti a metterli a sedere solo fuori. Ha iniziato a piovere e non potendo stare dentro, dove con le porte aperte non ci sarebbe stato nessun rischio, la gente ha dovuto aspettare tantissimo. La mia speranza è che la gente si decida finalmente di lottare contro queste decisioni assurde a cui ci costringono".