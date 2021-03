Bologna zona rossa, Merola: "Capisco il nervosismo, scelta dura ma necessaria"

"C'è grande preoccupazione, io capisco il nervosismo di noi tutti, non ne possiamo davvero più, ma si sono allentati troppo i comportamenti individuali". Così il sindaco Virginio Merola in un'intervista a Radio 24: "Abbiamo Comuni intorno a Bologna in cui i casi di contagio sono molto più alti, il che significa che siamo tranquilli a frequentare i nostri parenti e amici e a essere conviviali. Purtroppo non è così". Il nuovo lockdown rappresenta dunque "una scelta dura ma necessaria".

Quella di istituire la zona rossa per Bologna è quindi "una scelta dovuta visti i dati della situazione sanitaria". Quindi Il sindaco conferma lo stop all'asporto dalle 18 in poi anche per le enoteche e esercizi di commercio al dettaglio di bevande. A differenza che per i bar, per queste attività il nuovo Dpcm consente l'asporto fino alle 22 ma questa è "un'indicazione da rivedere", afferma Merola "io però posso fare un'ordinanza che vieta di consumare alcolici dopo le 18, l'ho già fatto e lo rifarò". Nel centro storico è già in vigore un'ordinanza che vieta la vendita di alcolici a partire dalle 18 per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto: "Crea problemi per il controllo della movida, per cui se rimarrà questa disposizione - aggiunge - ripeterò l'ordinanza. Noi abbiamo un potere restrittivo rispetto alle ordinanze nazionali e quindi penso che comunque, al di là delle polemiche, la possiamo risolvere come sindaci".

"I focolai che abbiamo nelle scuole non dicono che sono le scuole il problema", afferma Merola, ma a pesare è il fatto che i giovani cominciano a portare i contagi "da casa o dalle relazioni con i loro amici".

"Concentriamoci sulle vaccinazioni"

"Ogni volta che c'è un decreto c'è qualcosa che non va, ma credo sia anche comprensibile nella discussione generale, ma concentriamoci sulle vaccinazioni. Contiamo tutti molto sul fatto che si sblocchi il tema dei vaccini. Noi siamo pronti a farne migliaia al giorno", dichiara il sindaco "sul totale delle dosi che abbiamo, a me risulta che ne abbiamo già fatte il 75%. Il punto sono i ritardi nelle forniture", quindi una volta "superati", assicura il sindaco "siamo davvero in grado di farne molti da qui all'estate". (dire)