Zona rossa, pranzo di Natale e spostamenti: tutto quello che c'è da sapere

Da oggi 24 dicembre l'Italia è in zona rossa fino al 6 gennaio, con l'alternanza della zona arancione che sarà in vigore per quattro giorni (il 28, il 29, il 30 dicembre e il 4 gennaio). In tutte le altre date si potrà uscire di casa solo per ragioni di lavoro, salute o estrema necessità e urgenza sia pure con molte deroghe e sarà sempre necessaria l'autocertificazione, scaricabile in pdf dal sito del ministero dell'Interno.