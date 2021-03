Bologna da oggi in zona rossa: venerdì potrebbe toccare all'intera regione

E' successo tutto in pochi giorni, per giunta con l'accavallamento ulteriore del nuovo Dpcm, il primo del governo Draghi. La provincia di Bologna da oggi è in zona rossa e lo resterà almeno fino al 21 marzo. La data è stata formalizzata nella serata di ieri, con una apposita ordinanza del presidente della Regione Stefano Bonaccini, ma del provvedimento si parlava da giorni, e più precisamente da lunedì, da quando cioè le lancette del cruscotto dell'epidemia in regione hanno tutte cominciato a virare verso numeri insostenibili.

Non è bastata quindi la zona arancione dell'altra settimana, e nemmeno la zona arancione scuro, alchimia cromatica escogitata da viale Aldo Moro per chiudere le scuole ma mantenere aperti i negozi al dettaglio, impianto che comunque entra e resta in vigore per altre province della regione, come Reggio Emilia e parte della Romagna. L'incide Rt però è stato implacabile nel bolognese e nel modenese, e assieme a lui l'incidenza dei casi e il rateo dei ricoveri ospedalieri per Covid, il cui rischio saturazione ha convinto definitivamente i vertici della Regione a varare una ulteriore stretta in extremis.

E così si è arrivati alla zona rossa per Bologna e provincia, Imola compresa. Da oggi ci si deve spostare solo con l'autocertificazione, negozi non essenziali chiusi così come le scuole, ma con un ulteriore elemento di difficoltà. Per i prossimi due giorni è ancora in vigore il vecchio Dpcm, dal 6 marzo in poi quello nuovo. Nei fatti questo significa che ancora per oggi giovedì 4 marzo e domani venerdì 5 marzo nidi e asili, se vorranno, potranno stare aperti, così come barbieri, parrucchieri ed estetisti. Da sabato 6 marzo in poi (per le scuole dei piccini il primo giorno effettivo di chiusura sarà poi nei fatti lunedì 8 marzo, ndr), anche i settori sopracitati dovranno chiudere, così come stabilito dal Dpcm Draghi in caso di zona rossa.

"Mi dispiace chiedere ancora sacrifici a famiglie e attività economiche. -ammette Bonaccini, che dati alla mano attribuisce questo brusco peggioramento dei dati alla variante inglese del virus- ma dobbiamo intervenire, anche per supportare chi sta lottando con il virus nelle corsie degli ospedali, confidando che non si debba ripetere più in futuro, con l'aiuto dei vaccini e della bella stagione".

"Io capisco il nervosismo di noi tutti, non ne possiamo davvero più, ma si sono allentati troppo i comportamenti individuali" continua sulla stessa linea il sindaco Virginio Merola: "Abbiamo Comuni intorno a Bologna in cui i casi di contagio sono molto più alti, il che significa che siamo tranquilli a frequentare i nostri parenti e amici e a essere conviviali. Purtroppo non è così". Il nuovo lockdown rappresenta dunque "una scelta dura ma necessaria".

Il rischio zona rossa per tutta la regione

L'attenzione ora è focalizzata sugli indicatori regionali dell'Istituto superiore di sanità che saranno sul tavolo del ministro Speranza nella giornata di domani venerdì 5 marzo. Se le zone dove il virus è più forte sposteranno troppo gli indicatori verso il rosso è possibile che tutto l'impianto a macchia di leopardo salti e l'emilia-Romagna finisca direttamente in zona rossa.