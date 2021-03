Zona rossa e scuole chiuse, il comune scrive ai genitori: "In presenza solo seguendo il Dpcm"

Nidi e materne chiuse, anche per i figli di sanitari e forze dell'ordine, e aperte solo per i cari previsti dal Dpcm. Seguendo le linee date dal ministero, il comune di Bologna prova a mettere un po' di ordine nella babele di regole, Faq e interpretazioni che si stanno addensando attorno al mondo degli asili e dei nidi, in relazione alle chiusure imposte dalla zona rossa nell'ultimo Dpcm.

Negli ultimi giorni infatti, da più parti si era invocata l'eccezione, e quindi la possibilità di portare i bimbi negli asili e nei nidi, per alcune categorie di genitori, come i mebri delle forze dell'ordine e dei sanitari. Qualche preside, anche per la difficoltà interpretativa di alcune circolari, ha aperto all'accesso di questa modialità.

Palazzo D'Accursio ha nella tarda mattinata di oggi lunedì otto marzo (peraltro il primo giorno di chiusura effettivo per nidi e materne) emanato una nota e scritto "a tutte le famiglie che nei giorni scorsi hanno compilato la richiesta di attivare l’attività educativa in presenza per ragioni legate alla situazione lavorativa dei genitori, confermando a partire da martedì 9 marzo l’apertura dei servizi 0-6 per i soli casi contemplati dal Dpcm e dalla nota del Ministero dell’Istruzione", quindi escludendo i figli di forze dell'ordine e sanità dalla possibilità di riprendere lezione in presenza.

Il comune spiega che "Il Ministero ha ribadito la sospensione delle attività dei servizi educativi per l’infanzia e lo svolgimento con modalità a distanza delle attività scolastiche delle scuole di ogni ordine e grado: l’unica possibilità di svolgere attività in presenza riguarda esclusivamente per i bambini e ragazzi con disabilità e con bisogni educativi speciali nonché per le attività laboratoriali". E ancora: "In attesa della riapertura in presenza, superata questa difficile fase della pandemia, per tutti coloro che non possono rientrare a scuola sarà attivata la modalità educativa a distanza".