Piazza Scaravilli senza pace: "Caos incontrollato e musica assordante fino al mattino" | FOTO

"E' ora di porre freno a questo inferno e di intervenire seriamente" lo scrive in una segnalazione a Bologna Today un residente della zona universitaria, che ieri mattina, domenica 23 ottobre, ha immortalato i "resti", decine di bottiglie in strada, del sabato sera.

"Ecco come si presenta l'area di Piazza Scaravilli, cuore dell'Università di Bologna, dopo una lunga notte di caos incontrollato da parte di centinaia di giovani in preda ai fumi dell'alcol con musica assordante fino alle 5:00 del mattino".

Si tratta quindi dell'ennesima denuncia da parte dei residenti della zona universitaria, tornata "alla grande" tra le mete giovanili preferite: "Una triste situazione che si ripete da molti mesi, segnalata decine di volte, da noi residenti, ai vertici dell'Università, all'amministrazione comunale e alle forze di polizia, ma con risultati molto deludenti ed ora la condizione è peggiorata - si legge nella segnalazione - noi residenti siamo allo stremo e al limite della sopportazione, non riusciamo più a fare una vita normale e siamo vittime di violenza psicologica".

"Le vie più belle e più sporche"

"Paradossalmente le vie più belle e caratteristiche della città sono anche le più sporche"- ci racconta, Vittoria, un'altra cittadina rfesidente in zona - "se si esce il sabato o la domenica mattina non è raro pestare chiazze di vomito, senza considerare i rifiuti ovunque e la pipì, anche sotto i portici. Credo che siano delle vere e proprie 'urinate' di gruppo - osserva - visti gli ettolitri di rivoli che ormai, in alcuni angoli, si sono fusi con l'asfalto. E questo però, va detto anche ai padroni dei cani. Del resto c'è stato anche un articolo qualche mese fa che ha fatto storcere in naso a parecchi: in pratica diceva che Bologna è zozza e che se la tira".

I bagni fruibili sono pochissimi: "Nei bar e nei locali, guarda caso, molte volte c'è il cartello 'fuori servizio', anche se hai consumato, ma, soprattutto per i maschietti, è più comodo farla dietro una colonna, no? Ora nelle serate di punta, per attraversare alcune vie in auto o in motorino, bisogna armarsi di santissima pazienza".

Qualche puntello c'è, come street tutor, Ma non basta. "Fanno quello che possono, fanno quelli che dicono 'attenzione che c'è una macchina, spostatevi', almeno è ciò che vedo" - continua la residente, facendo un confronto anche con il passato. "Quando ero una studentessa, fuorisede, la zona universitaria era sì molto frequentata, ma c'erano anche locali fuori porta, ora, a parte qualche grossa discoteca, non più, ci inventavamo di tutto per farci dare un passaggio, ma può sembrare un discorso da 'anziani'. Il punto è un altro. La tanto vituperata via Petroni è piena di bar e locali con prezzi modici, va da sé che i giovani si concentrino lì, è tanto difficile da capire?"

"Avere un auto e vivere in centro? Quasi una scelta estrema"

"Poi c'è il tema dei parcheggi. Abitare in centro e avere un mezzo a motore ormai sono quasi scelte estreme - scherza Vittoria - se non si ha un posto auto riservato o un garage, ce ne sono pochissimi e costano tantissimo, cose da ricchi, mancano anche di giorno, ma se si entra dopo le 20 diventa un corso di sopravvivenza. Nei fine settimana le macchine sono posteggiate ovunque, anche negli stalli dei disabili, in curva nei vicoli ecc., ma tu, residente, puoi girare anche 40 minuti. Quindi, io mi domando, perchè dopo le 20 non si riservano alcuni parcheggi per noi poveri 'sfigati' residenti? Parcheggerebbero anche lì, certo, ma si avrebbe un'arma per chiamare un vigile, ad esempio". I cantieri del bonus facciata hanno sicuramente peggiorato la situazione.

I parcheggi misti: "Che intuizione"

"Vogliamo parlare dei parcheggi misti auto-moto?". Ce ne sono diversi in centro, anche in piazza Malpighi e funzionano così. A terra sono disegnati gli spazi per i motorini, ma dopo una certa ora e nei week end sono riservarti alle auto: "I cartelli stradali sono incomprensibili, come in via San Vitale e via Benedetto IV ad esempio, ma anche in piazza Malpighi, Se io vedo lo stallo moto, parcheggio la moto non mi chiedo fino a che ora posso lasciarla, certo a volte qualche multa la fanno, ma neanche questo è giusto". Secondo la residente una idea potrebbe essere "Scriverlo con una cartello grande, bello e chiaro o per terra: 'Dalle ore X e nei giorni Y questo parcheggio è riservato alle auto' (dei residenti darebbe anche meglio)".

Non mancano gli atti vandalici: "Tra chi passeggia letteralmente sulle auto, si trovano le impronte sul cofano, specchietti rotti ecc. ormai è rassegnazione. Ma non vorrei un centro storico-salotto, ci mancherebbe. Per non lasciare che queste zone siano abitate solo da ricchissimi e frequentate solo da studenti e studentesse che se vogliono mangiare un panino non possono certo andare al Quadrilatero, credo ci sia bisogno solo un po' di impegno da parte dell'amministrazione, l'abbiamo eletta per questo, alle soluzioni devono pensare loro".