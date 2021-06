Assembramenti, droga, coltellini, bonghi e violazioni del coprifuoco: raffica di multe in centro

Sono state una ventina le sanzioni per violazione del coprifuoco che i carabinieri hanno staccato nei confronti di altrettanti giovani, durante la notte di controlli in zona universitaria. Un altro assembramento si è verificato in tarda serata in piazza Scaravilli, con tanto di percussioni sonore al seguito. Qui i militari sono arrivati intorno alle 2:30 di notte, facendo disperdere immediatamente i percussionisti per via del rischio di sequestro dell'attrezzatura.

In piazza Verdi invece è stata fatta qualche denuncia, per ll più per possesso di armi e guida in stato di ebbrezza, oltre a un ragazzo che ha fornito false generalità alle divise. Un 22enne invece, identificato in via Indipendenza, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana, hashish e ketamina, suddivise in porzioni pronte per essere vendute. Per il giovane è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.