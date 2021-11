Zona universitaria, la Polizia denuncia quattro persone. Un arresto ad Argelato

Quattro denunce in zona universitaria ed un'esecuzione di un ordine di carcerazione ad Argelato. È il resoconto delle operazioni svolte dalla polizia nelle ultime 24 ore, intervenuta in differenti momenti, primo dei quali ieri mattina in piazza Verdi quando un vigilante dell'Università ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine perché un uomo, 32enne senza fissa dimora, lo aveva minacciato dopo che gli era stato chiesto di spostarsi dall'ingresso della facoltà. Per lui, già gravato da precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, è così scattata una denuncia per minacce.

Un secondo intervento alle 14:30 in via Zamboni, a ridosso della Porta, quando un equipaggio in servizio ha notato un uomo con fare sospetto allontanarsi da alcune biciclette posteggiate. Fermato per un controllo, l'uomo – un cittadino albanese del '62 già noto alle forze dell'ordine – è stato ritrovato in possesso di chiavi, cacciaviti e altri arnesi ed è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Stesso esito per un altro intervento in vicolo de' Facchini nei confronti di un cittadino algerino del 1981, trovato in possesso di pinze e cacciaviti. Ultimo, infine, sempre nella giornata di ieri, un intervento della Squadra Mobile a Funo di Argelato dove è stato eseguito un ordine di esecuzione della carcerazione di un cittadino marocchino, classe '76, che doveva scontare sei anni e quattro mesi di carcere per un cumulo di pene dovuto ad alcuni reati di droga commessi nel 2016.