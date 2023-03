Caos Zona U: "Ora di moda le casse bluetooth", residenti in protesta in Comune | VIDEO

Residenti della zona universitaria ancora in piazza per protestare contro "caos notturno, spaccio e illegalità varie". Lo rendono noto i comitati del centro storico che ancora una volta denunciano i disagi delle vie della movida ritrovandosi alle 18 nel cortile di Palazzo d'Accursio.

"Questo fine settimana è stato un disastro, ora vado di moda le casse acustiche bluetooth - ha detto Giuseppe Sisti del comitato di via Petroni a Bologna Today che ha anche realizzato un video - nessuno dice niente, non c'era un vigile, a volte le lasciano davanti ai portoni e si allontanano".

I rappresentanti dei comitati hanno incontrato la settimana scorsa la vicesindaca Emily Clancy per affrontare la "difficile convivenza" tra residenti e "utenti" della vita notturna, che, soprattutto nei week end, si concentrano in poche vie cittadine, come appunto, quelle della zona universitaria: "Abbiamo presentato alcuni punti ribadendo l'inutilità del 'Piano della notte' se la città non viene controllata", continua Sisti.

La stessa vicesindaca infatti aveva avviato alcuni dei focus group per capire le problematiche, le necessità ma anche le potenzialità della vita notturna bolognese, lanciando anche un questionario che porterà a un vero e proprio "Piano della notte" con gli "Stati Generali della notte" che partiranno proprio oggi, 27 marzo in sala Tassinari a Palazzo D'Accursio. Un serie di incontri e condivisione delle esperienze internazionali, come Londra e Amsterdam, per la realizzazione del "Piano" che prevede il coinvolgimento di istituzioni, residenti e anche gestori dei locali. E proprio in occasione del primo incontro.