Zone 30, a Bologna i sindaci d'Italia fanno il punto: "Sicurezza aldilà delle divisioni politiche"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Nel primo mese incidenti ridotti del 16%, in particolare -25% di quelli che hanno coinvolto i pedoni. E' aumentato del 29% l'uso della bicicletta per andare al lavoro e, non a caso, fra le province della regione Bologna è la città che ha i dati migliori sulle PM10": questo il primo sintetico (e positivo) bilancio che il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha fatto in apertura del convegno sulle zone 30 "Più piano, più sicuro" che a Bologna ospita in questa giornata tanti sindaci italiani (Bergamo, Parma e Ravenna presenti fra gli altri, in collegamento quelli di Roma, Olbia e Napoli). Manca in sala però una rappresentanza da Roma, così come lo stesso sindaco ha fatto notare: "Alzi la mano chi fa parte del Governo in sala" ha detto prima del suo intervento. Il ministro Matteo Salvini era infatti fra gli invitati. Lepore ha insistito su quella che al momento resta la priorità, ovvero il miglioramento del trasporto pubblico.

Fra le domande poste al sindaco anche quella relativa alla possibilità che il ministro dei Trasporti Salvini - con la direttiva sul tema -possa disapplicare la Città 30: "Non credo possa accadere perchè stiamo rispettando il codice della strada. Avevo invitato il ministro Salvini e il viceministro Galeazzo Bignami così come tutti i parlamentari a venire a questa nostra riflessione pubblica, davanti a tutti: vogliamo dialogare e non siamo noi che vogliamo strappare"

"Ieri intanto i nostri tecnici sono stati a Roma e siamo usciti dall'incontro con l'impegno, come Anci nazionale, di portare avanti il tavolo di lavoro sull'applicazione della direttiva che è rivolta a tutte le città e non solo a Bologna, quindi abbiamo preso positivamente questo percorso e frequenteremo il tavolo Anci nazionale" ha detto infine il sindaco.