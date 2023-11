Stop ai veicoli Euro 4 diesel negli orari in cui la Ztl è attiva (dalle 7 alle 20), che non potranno più circolare in città dal 1 gennaio. Il Comune amplia così la Ztl ambientale, che dal 2020 limita la circolazione nel centro basandosi non solo sulla residenza o bisogni speciali, ma anche sull'impatto ambientale del motore del veicolo. La scelta - fa sapere l'amminsitrazione - riguarderà 2100 contrassegni di tipo R (residenti), Pa (posto auto), Ip (interesse pubblico), M (medici) e T (temporanei).

Chi è coinvolto?

Dal nuovo anno, quindi, i veicoli Euro 4 che circoleranno nella ZTL passando sotto le telecamere del sistema di sorveglianza "Sirio" verranno multati. Nelle Ztl speciali attive 24 ore su 24 (come la zona universitaria, San Francesco-Pratello, la "T" e Moline-Capo di Lucca), potranno entarre i veicoli con contrassegno "Pa" ma solo dalle 20 alle 7 - cioè quando l'accesso è libero. I provvedimenti non riguardano i contrassegni "H" (handicap) mentre per tutte le famiglie residenti in centro con Isee inferiore a 14.000 euro viene garantito il mantenimento di un contrassegno indipendentemente dalla categoria del veicolo posseduto previa attestazione. Questa decisione - specifica l'amministrazione - non capita tra capo e collo ai titolari dei contrassegni revocati, che "già da luglio 2019 erano stati informati e stanno ricevendo in questi giorni una raccomandata che li informa della revoca".

Ma c'è diritto a un bonus

Chi si troverà il pass ritirato, e rientra nella categoria degli utenti che rinunciano ad almeno un veicolo, non rinnovano la richiesta su un altro mezzo e passano al trasporto pubblico o più sostenibile, avrà diritto a un bonus mobilità da utilizzare nell'acquisto di abbonamenti, taxi, car sharing e bike sharing. Ma ci sono dei requisiti da rispettare. Può essere richiesto dai nuclei familiari residenti nel centro storico a cui sono stati ritirati i contrassegni "R" e "Pa" - ma non hanno rinnovato la richiesta e non hanno il pass "H"; e le famiglie che decidono, entro il 30 giugno di ogni anno, di rinunciare al proprio pass "R" o "Pa" e hanno un Isee minore di 14mila euro. Nel primo caso il bonus varrà mille euro, 700 nel secondo nel caso di un unico contrassegno; 500 per le famiglie che hanno rinunciato a solo uno dei permessi che avevano. Gli over 70 a cui sono revocati tutti i contrassegni, infine, possono scegliere tra bonus mobilità o l'abbonamento annuale gratuito al trasporto pubblico per dieci anni.

In totale, fa sapere il Comune, dall'entrata in vigore al 1 gennaio 2023 risultano revocati oltre 5mila permessi (da Euro 0 a Euro 4. Mentre ad oggi sono oltre 250 i bonus erogati per complessivamente 185.000 euro.