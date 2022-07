Zuppi alla Casa dei Risvegli: "Luogo di amore e resilienza"

La Casa dei risvegli Luca De Nigris è "un luogo di amore, di speranza, di resilienza che continua il suo operato dopo che le persone sono tornate a casa. Possiamo dire che se qui i moduli sono dieci, nelle case si concretizzano l'undicesimo, il dodicesimo modulo e così via. Tante case dei risvegli vivono nelle case dove le persone continuano il percorso della loro vita attiva".

Lo sottolinea l'arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, le cui parole sono riportate in una nota diffusa dalla Casa dei risvegli. Zuppi ieri ha ha visitato la Casa dei risvegli per inaugurare la "Panchina di Barbara", donata da Giuseppe Landi: la panchina è un omaggio dedicato a Barbara Ferrari, la donna di San Venanzio di Galliera scomparsa dopo 22 anni in stato di minima coscienza.

Alla cerimonia hanno partecipato anche Mirco Vanelli Coralli dell'Ausl, Fabio La Porta dello staff medico della Casa dei risvegli e don Matteo Prosperini della Caritas.