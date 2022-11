Il cardinale Matteo Maria Zuppi sarà cittadino onorario di Bologna

Il Consiglio comunale di Bologna ha approvato oggi, all'unanimità, la proposta di conferire la cittadinanza onoraria all'arcivescovo e cardinale Matteo Zuppi.

Il provvedimento, presentato in aula dalla presidente Caterina Manca, segue la decisione assunta un mese fa da tutti i capigruppo del Consiglio insieme al sindaco Matteo Lepore. Lo stesso Lepore, prima del voto, è intervenuto oggi in aula.

Quando arriverà il giorno del conferimento vero e proprio dell'onorificenza, il cardinale "immagino sarà presente con noi e parleremo alla città", anticipa il sindaco: dunque "sarà l'occasione per dare un segnale importante di unione, di collaborazione tra le istituzioni e di riflessione sul momento che il nostro Paese e il mondo stanno vivendo. E' una grande opportunità quella di avere il presidente della Cei come cardinale e vescovo della nostra città: è sicuramente un'occasione storica, che permette a tutti noi di avere uno sguardo che guarda lontano rispetto ai fatti che stanno colpendo il mondo e in particolare alla grande questione della pace e della guerra".

Ma allo stesso tempo, è questa un'opportunità preziosa "anche per guardare vicino al nostro prossimo e alle persone che vivono ai margini della nostra comunità", aggiunge il primo cittadino. Del resto, "più il volte il cardinale ha richiamato il compito delle istituzioni, della politica, del mondo delle imprese e dell'economia della città- continua Lepore- ad essere solidali e vicini a quelli che hanno di meno o che a Bologna sono arrivati per trovare un rifugio".

Non a caso, nel rapporto con la Chiesa bolognese "sono tanti i temi che ci hanno visto collaborare operativamente e non solo in una chiave di condivisione dei valori", sottolinea il sindaco.

La cittadinanza onoraria a Zuppi si presenta dunque "come una fatto storico per una città che dal dopoguerra in avanti ha visto accadere molti momenti dialettici tra municipio e Chiesa": un confronto che "è sempre stato foriero di grandi momenti di innovazione e di svolte storiche".

La storia di Bologna nel '900 "è contraddistinta dal ruolo dei sindaci e dei vescovi, nei silenzi come nei momenti di dialogo e di conflitto- continua Lepore- e come nei momenti in cui si è riusciti a dare messaggi comuni verso la città e il Paese. E io credo che questa cittadinanza possa rappresentare molto in questa fase storica: l'ambizione comune di riuscre a tracciare per i nostri concittadini un senso di condivisione e in particolare un messaggio di cura, di sostegno e di solidarietà".

Lepore riprende quindi un appello già lanciato all'inizio del mandato: "Troviamoci nella cultura della solidarietà, anche se magari abbiamo idee diverse della politica e ricette differenti su come amministrare la città. Credo che diverse forze politiche e culture possano ritrovarsi in quella della solidarietà, questo dev'essere un patrimonio che Bologna davvero può mostrare al resto del Paese".

Il conferimento dell'onorificenza a Zuppi "può essere essere uno dei momenti in cui ci ritoviamo, quasi contocorrente rispetto a come vanno le cose sul pianeta e nel nostro continente- conclude Lepore- per riuscire a dare un messaggio di speranza e di fiducia che dev'essere raccolto da chi ci guarda e ci ascolta e anche da chi, lontano da qui, prima o poi arriveraà a Bologna in cerca di un riparo, un rifugio, un sostegno ai propri progetti di vita".

Oltre a Lepore sono intervenuti i rappresentanti dei vari gruppi e alla fine, dopo le schermaglie in commissione, la delibera è stata approvata con 37 voti su 37 e annesso applauso in aula.