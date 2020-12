Orario della messa di Natale, Zuppi conferma: "Prima la funzione e poi tutti a tavola"

Prima a messa poi a tavola. Il covid inverte le abitudini dei bolognesi anche il giorno della vigilia di Natale. La messa, in osservanza del coprifuoco, nelle varie parrocchie sarà celebrata tra 19.30 e le 20.30, conferma il cardinale e arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, che non si scompone per l'anticipo delle celebrazioni.

"C'è il coprifuoco e si rispetta. Ci sono delle regole e bisogna ancora stare molto attenti", ricorda il cardinale. "La Chiesa è stata molto attenta al rispetto delle norme. Quindi, la messa si farà un po' prima, tra le 19.30 e le 20.30 al massimo", conclude a margine dell'inaugurazione del presepe allestito nel cortile di Palazzo D'Accursio.