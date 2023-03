Migranti, Zuppi: "Momento drammatico, facciamo morire i bambini in mare"

Siamo "in un momento drammatico, perché è drammatico", scandisce il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, intervenendo al seminario di promozione della campagna nazionale '070' per chiedere al governo e al Parlamento di aumentare le risorse per la cooperazione internazionale allo sviluppo, in corso a Bologna.

"E' un momento in cui facciamo morire i bambini in mezzo al mare", ammonisce Zuppi. "In una visione deformata dal benessere, pensiamo che va tutto bene e andrà tutto bene, ci accorgiamo che non è vero", prosegue l'arcivescovo di Bologna.