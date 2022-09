Nel Consiglio episcopale Zuppi nomina una suora: è la prima volta

L'ipotesi di avere un vescovo ausiliare a Bologna rimane (per ora) nel cassetto. Nel frattempo il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo della città, conferma i vicari che lo affiancheranno nella guida della Chiesa bolognese. E per la prima volta arriva una nomina per una suora nel Consiglio episcopale.

Questa mattina, al termine della 'Tre giorni del Clero' in Seminario, Zuppi ha infatti comunicato i nomi della sua 'squadra di governo', a seguito delle consultazioni svolte nei mesi scorsi. L'arcivescovo ha quindi confermato gli attuali due vicari generali: monsignor Stefano Ottani per la sinodalità e monsignor Giovanni Silvagni per l'amministrazione.

Rimane al suo posto anche il segretario generale e moderatore della Curia, monsignor Roberto Parisini. Zuppi ha poi nominato: don Angelo Baldassarri come vicario episcopale per la comunione e il dialogo, con delega agli organismi di partecipazione; don Stefano Zangarini come vicario per la testimonianza nel mondo; don Massimo Ruggiano come vicario per la carità (confermato); don Davide Baraldi come vicario per la formazione cristiana. E' stata inoltre nominata suor Chiara Cavazza in qualità di direttrice dell'Ufficio diocesano per la vita consacrata, entrando così a far parte del Consiglio episcopale.