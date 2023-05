Nuova missione per Zuppi, la pace in Ucraina: "Sempre stato al nostro fianco. Il Papa non lo ha scelto a caso"

Il Cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, è colui che Papa Francesco ha scelto per un'azione diplomatica di mediazione a favore della pace in Ucraina. Un incarico che non sorprende la comunità ucraina bolognese e che anzi, vede accendersi una nuova speranza: "Noi siamo tutti molto felici che sia stato scelto proprio lui, che è da sempre vicino alla nostra comunità (e non solo alla nostra). - il commento di Liuba Sandulovich, presidente dell'associazione Italia-Ucraina a Bologna - Lo conosciamo da tanti anni, sempre presente alle nostre messe, a Natale e a Pasqua. Il nostro Paese è sempre stato nelle sue preghiere e il Papa sapeva che nessuno meglio di lui avrebbe potuto rivestire questo ruolo". Zuppi, che aveva detto chiaramente che la Chiesa avrebbe fatto di tutto per la pace.

E intanto la macchina della solidarietà e degli aiuti a distanza per i connazionali non si ferma, anzi, si allarga all'emergenza dell'alluvione in Emilia-Romagna: "Continuiamo a raccogliere fondi con cene e pranzi settimanali cercando di raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di poter acquistare un'ambulanza antiproiettile da mandare in Ucraina. - spiega sempre Liuba Sandulovich - Ma adesso la solidarietà deve guardare anche a quella che è ormai a tutti gli effetti la nostra casa: l'Italia. Per spalare il fango e per aiutare le persone alluvionate noi ci siamo e ci rendiamo disponibili come volontari. Così come voi avete aiutato noi, noi vogliamo aiutare voi".