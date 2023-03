Arriva a Bologna "A taste of Ireland", la settimana all’insegna dei prodotti gastronomici irlandesi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

San Patrizio, la ricorrenza irlandese più famosa e celebrata in tutto il mondo, arriva anche in Italia. Dal 12 al 19 marzo, infatti, a Milano si svolgerà l’Ireland Week, un evento diffuso che rende omaggio alla cultura, alle tradizioni, alla storia e alla gastronomia irlandesi, promosso da Turismo Irlanda. E proprio la gastronomia sarà protagonista di “A Taste of Ireland”, una settimana dedicata ai prodotti gastronomici irlandesi (tra cui: manzo, agnello, scampi e ostriche) organizzata da Bord Bia, ente governativo per la promozione dei prodotti food & beverage irlandesi e JRE – Jeunes Restaurateurs Italia, associazione che raccoglie i più giovani e rappresentativi chef dell’alta ristorazione, accomunati dall’amore per la cucina e dal desiderio di condividere esperienze e valori. Francesca Perfetto di Bord Bia, commenta: “siamo felici di annunciare l’inizio di “A Taste of Ireland”, un inno ai sapori e ai prodotti di qualità irlandesi che si inserisce all’interno di una settimana, quella organizzata da Turismo Irlanda, che celebra tutte le eccellenze dell’Isola di Smeraldo. Insieme a JRE-Italia, nostro partner in questa iniziativa, abbiamo chiesto a venti dei loro Chef migliori in tutta Italia di esaltare, grazie alla loro bravura, le materie prime dell’Isola di Smeraldo e siamo certi che gli italiani si innamoreranno ancora una volta della carne – di manzo e agnello – e degli scampi e ostriche irlandesi, dei prodotti davvero buoni per natura.” Filippo Saporito, presidente JRE-Italia, aggiunge: “Eccellenza e alta qualità, sono queste le caratteristiche che noi JRE-Italia ricerchiamo per i nostri ristoranti, che portiamo nelle nostre cucine e offriamo ai nostri clienti. Ecco perché quando Bord Bia ci ha chiesto di partecipare all’iniziativa “A Taste of Ireland”, abbiamo accettato con grande piacere. Perché in questo partner abbiamo trovato quella qualità che ci rappresenta. Durante l’iniziativa, saranno oltre 20 gli chef JRE-Italia che partiranno dalle materie prime irlandesi per realizzare portate da assaporare nei rispettivi ristoranti, ognuno con la propria creatività e filosofia culinaria. Un totale di oltre 20 differenti proposte di alta cucina da scoprire e degustare”. Lungo tutto lo stivale, nella settimana dal 12 al 19 marzo, si potranno gustare i prodotti irlandesi nel seguente ristorante: Massimiliano Mascia - Ristorante San Domenico, Imola (BO) – Code di scampi irlandesi arrostite, emulsione di patate e caviale Marcella Ercolini, Direttrice Turismo Irlandese in Italia, conclude: “Siamo felici di poter aggiungere questa esperienza gastronomica al calendario dell’Ireland Week 2023, crediamo che l’Irlanda abbia tanto da offrire dal punto di vista della qualità degli ingredienti e ‘A Taste of Ireland’ organizzato con Bord Bia, sarà un un’occasione per provare le eccellenze irlandesi interpretate dalla rinomata maestria degli chef italiani. Un altro punto di incontro tra le nostre culture e segno tangibile di amicizia tra Irlanda e Italia.” Per scoprire il programma della Ireland Week e la lista completa dei ristoranti che partecipano all’iniziativa: https://www.ireland.com/it-it/campagne/italia/ireland-week-taste-of-ireland/