Un nuovo spazio con un nuovo concept dedicato al piacere della cucina e della tavola: Barazzoni ha aperto a Bologna un nuovo factory store

Nella zona centrale della città, in via dell’Indipendenza 67/A, dove trovare un’ampia offerta di oggetti utili ed indispensabili per cucinare

Barazzoni ha inaugurato un nuovo punto vendita diretto/factory store. L'azienda che dal 1903 produce strumenti di cottura e accessori per la tavola ha inaugurato nella città di Bologna uno spazio nella zona centrale della città.

In via dell’Indipendenza 67/A, si può trovare un’ampia offerta di oggetti utili ed indispensabili per cucinare ed allestire la tavola, la cucina e la casa.

Appassionati di cucina e non, amanti del design e di casalinghi potranno trovare in pieno centro città un assortimento completo di articoli in grado di soddisfare le più sofisticate esigenze quotidiane e dall’ottimo rapporto qualità prezzo che porta convenienza grazie alla promozione di grande apertura con sconti fino al - 70%.

Un’azienda storica ma aggiornata ed attenta ai dettagli che si adatta perfettamente alle esigenze dei consumatori creando prodotti funzionali ed accattivanti esprimendo al meglio e mentendo saldi i propri valori come il made in Italy, la qualità, l’innovazione e la ricerca della funzionalità dei prodotti.

Il negozio propone una selezione di articoli utili, direttamente dal produttore al consumatore. La cottura con pentole, casseruole, tegami, pentole a pressione, bistecchiere e padelle realizzate in differenti materiali come l’acciaio, l’alluminio antiaderente e ghisa per rispondere alle diverse necessità di preparazione.

La preparazione dei cibi con utensili, formine, stampi, nuovi elettrodomestici ed un vasto assortimento di accessori per la cottura. La tavola con piatti, bicchieri, posate e tessile cucina. L’oggettistica e il regalo con complementi di arredo, tessile bagno e tessile notte Grandi promozioni per l’inaugurazione In occasione dell’inaugurazione per il grande pubblico, fino al 6 giugno avranno luogo speciali promozioni ed offerte presso il negozio di Bologna.

Si offre la possibilità di acquistare direttamente dal produttore un’intera gamma di prodotti per la cucina e la casa. Un’occasione da non perdere dopo un lockdown generale dove l’utilizzo intensivo dei prodotti ha portato ad un totale rinnovo. Le promozioni non cesseranno dopo l’apertura, anzi verranno rinnovate periodicamente e saranno comunicate alla clientela anche mediante newsletter.

Andrea Barazzoni, Presidente e AD dell’omonima azienda afferma che “non poteva mancare un nostro punto vendita diretto in una delle città più belle d’Italia! Una città caratterizzata dall’eccellenza della cucina italiana e dalle tradizioni culinarie apprezzate in tutto il mondo. In questo difficile periodo, dopo tanti mesi di chiusura totale o parziale, l’Azienda continua ad investire".

Il nuovo concept Barazzoni diventa Factory Store: uno spazio aziendale che mette in diretto contatto produttore e consumatore, accompagnandolo in un percorso di esplorazione tra prodotti Made in Italy e la pluricentenaria storia dell’azienda. Gli ambienti, che hanno mantenuto la conformazione originale con delle stupende volte a vela, presentano le diverse aree merceologiche raggruppate per ambienti della casa: cucina, living, notte e bagno.

L'atmosfera fresca e luminosa accoglie i visitatori che possono scoprire l’offerta composta da prodotti di design e qualità riconosciuta e un ottimo rapporto qualità prezzo. Un mondo di servizi Nel factory store Barazzoni i clienti troveranno tanti prodotti ma anche un mondo di servizi.