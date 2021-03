5 ore di videocorso, lo chef Bruno Barbieri svela i suoi segreti

Reduce dalla 10a edizione del programma "Masterchef", lo chef, medicinese doc, Bruno Barbieri, fa un regalo ai suoi "follower": "18 lezioni da vedere online, a casa, e applicabili nella tua stessa cucina, senza il bisogno di macchinari particolari".

In pratica, quasi 5 ore di videocorso sul suo blog con le nozioni più importanti per migliorare o rafforzare le capacità ai fornelli. Dalla pasta fresca, ai tortellini, ai risotti, alla carne, al pesce e alle immancabili crescentine e tigelle.

"Che tu sia un esperto o un principiante, non c’è differenza. Ho voluto raccogliere tutti i segreti che mai avevo svelato in oltre 40 anni di carriera. In televisione non c’è mai il tempo per la didattica - spiega Barbieri - le ricette che troverai nel videocorso sono dettagliate, hanno un PDF allegato e ripercorrono passo per passo tutta la preparazione! Stammi in bolla e non perdere la prossima mail!"