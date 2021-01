Bietola, pomodoro secco e vellutata di patate: la ricetta della chef Mariagrazia Ferrandino

Il costo di questo ortaggio è contenuto e in cucina ha una buona resa

La bietola, benchè utilizzata in tutti i periodo, a febbraio è di stagione. Il costo di questo ortaggio è contenuto e in cucina ha una buona resa. Vediamo come prepararla secondo la chef Mariagrazia Ferrandino.

Tempo di preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

20 minuti

Ingredienti per 4 persone

300 gr di patate di Margherita

70 gr di porro

Mezzo cucchiaino di passata fresca di pomodoro

Olio extravergine

Sale

1,5 kg di bietola da pulire

4 pomodori secchi in olio extravergine di peranzana

8 olive peranzana in acqua di mare altrimenti in normale salamoia

Olio extravergine da monocultivar peranzana

Aglio

Peperoncino

Sale

Procedimento

1) Avviare la preparazione della crema sbucciando e tagliando le patate a dadini.

2) Mettere in pentola l’olio extravergine d’oliva, il peperoncino e la passata fresca di pomodoro. Appena l’olio inizia a soffriggere, unire il porro tagliato finemente a julienne e successivamente le patate. Aggiungere di sale, un poco di acqua e lasciare cuocere.

3) Quando l’acqua sarà quasi completamente evaporata, togliere dal fuoco e ridurre tutto a purè con un mixer a immersione.

4) Pulire la bietola eliminando le foglie più dure e lasciando circa un quarto di gambo. Scottarla velocemente in acqua bollente e scolare.

5) In una padella versare olio extravergine d’oliva, aggiungere aglio e peperoncino. Quando l’aglio inizia a dorare unire i pomodori secchi, le olive e le bietole scottate. Aggiustare di sale e unire acqua sufficiente per ultimare la cottura della bietola.

6) Distribuire in ogni piatto la crema di patate a specchio e su questa appoggiare la bietola con i pomodori e le olive.

Fonte ricetta : https://www.cucinaevini.it/