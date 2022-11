Arriva la prima ricetta Deco a Crevalcore: si tratta della famosa Brazadela

La Brazadela è il primo dolce con la denominazione Deco del comune di Crevalcore. L’intramontabile dolce tradizionale, che si prepara in tutta l’Emilia-Romagna, è stato insignito della prestigiosa certificazione a partire da un’iniziativa della Proloco di Crevalcore.

Il nome di questo dolce tradizionale, attestato in tutto il bolognese e ferrarese, parrebbe derivare da come l’oste lo tenesse infilato in un braccio (brazza), per avere l’altro braccio libero mentre versava il vino. A conferma di quanto sia radicata la tradizione ancora oggi i crevalcoresi, nei momenti di convivialità, scelgono spesso la Brazadela e, all’interno del Comune, il consumo di questo dolce della festa è ancora molto diffuso, sebbene oggigiorno sia molto più utilizzata la forma rettangolare. Il recupero dell’antica forma vuole anche rimandare alla circonferenza della ruota della bicicletta perché è anche ai cicloturisti, che raggiungeranno Crevalcore percorrendo la Ciclovia del Sole, che sarà data l’occasione di approfittare di questa ghiotta prelibatezza.

Una ghiotta prelibatezza

La sua ricetta? Molto semplice e antica, tramandata di generazione in generazione come dolce delle feste e preparato quindi nelle occasioni speciali, ad esempio per le cresime, con i pochi ingredienti disponibili nelle campagne: farina 00, uova, burro, zucchero semolato, zucchero a velo, lievito per dolci, aroma di vaniglia e di limone, buccia di limone grattugiata, latte e granella di zucchero per decorare.

Sono gli stessi ingredienti che utilizzano ancora oggi i due forni che hanno sottoscritto la De.Co., Dolciromy, di via Matteotti 66, e La Madia, in via S. Agata 84. Oltre che presso i due forni, sarà possibile assaggiare la Brazadela Tonda anche in Piazza del Nettuno, oggi, presso eXtraBO.

“Sono particolarmente lieta di promuovere questa nostra prima De.Co. - afferma Mariarosa Nannetti, assessora a cultura, comunicazione e turismo del Comune di Crevalcore - e ringrazio molto la Proloco di Crevalcore per essersi attivata con questa proposta. L’Amministrazione comunale intende infatti valorizzare i prodotti agroalimentari e le tradizioni legate alla nostra storia e alla cultura del nostro territorio comunale per garantirne la sopravvivenza, oltre che come strumento di promozione dell’immagine del comune da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale con ricadute positive sull’intera comunità”.

La ricetta della Brazadela

Ingredienti:

350g di farina

100g di zucchero

60g di burro

1 bustina di lievito vanigliato per dolci

1 uovo

1 bicchiere di latte

1 limone

Come si prepara:

Assemblare insieme farina, lievito, zucchero , e una la scorza di un limone. Dopo aver miscelato gli ingredienti, unire le uova, il latte, e il burro che nel frattempo è stato fatto fondere a bagno maria. Con cura e delicatamente amalgamare il composto fino a ottenere una consistenza uniforme. Una volta pronto, disporre il tutto su di una teglia con il buco al centro. Infornare a 180 gradi per 25 minuti dopo averne spennellato la superficie di burro e spolverato con la granella di zucchero.