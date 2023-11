Migliore cotoletta alla bolognese 2022: i premio e la classifica degli Amici della Petroniana

Si avvicina la fine dell'anno e con essa, tra le altre scadenze, anche la consueta classifica de Gli amici della petroniana sulla cotolett alla bolognese più buona della città per il 2023.

Intanto, nell'attesa di conoscere verdetto e Top 3 di quest'anno, questa sera verà consegnato il simbolico premio con un evento nel locale vincitore dell'ultima edizione, e cioè l'osteria Le Mura di Vicolo del Falcone.

"Cotolette testate in totale: abbiamo perso il conto". Gli Amici della Petroniana stilano la classifica delle migliori cotolette alla bolognese in città. "Dopo accese discussioni - scrivono - questo è secondo noi il podio delle cotolette alla Petroniana testate quest'anno".

1° POSTO : Antica Osteria Le Mura voto 9,42

2° POSTO: La trattoria del tempo buono voto 8,45

3 ° POSTO: Circolo Mazzini voto 7,38

"Nel corso dell'anno, abbiamo fatto visita anche ai seguenti locali, che ringraziamo per la partecipazione: Locanda al Greto, Trattoria da Zia Allari, Mamima, Offside Pescarola, Trattoria dal Piccolo, Ristorante Alice da Oscar".

Amici della Petroniana è un'organizzazione culturale non a scopo di lucro con sede a Bologna. Nata come sodalizio culinario per la promozione della cosiddetta Petroniana, altrimenti conosciuta come cotoletta alla bolognese, l'organizzazione, con cadenza settimanale, testa la succulenta pietanza nei ristoranti del territorio.