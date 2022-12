Cucina bolognese e falsi miti. Ora un progetto per sfatare le credenze fake

Sfatare i falsi miti che aleggiano intorno alla cucina tradizionale bolognese ed educare gli stranieri alla nostra arte culinaria più genuina. Il compito (arduo) spetta allo chef Vincenzo Vottero . Così prende il via un progetto appunto finalizzato ad abbattere le credenze fake circa i piatti felsinei.

Lo chef è infatti pronto a fare le valigie e a partire per gli Usa per spiegare, con l'aiuto di Jeffrey Root, produttore americano di pasta con origini a Gaggio Montano, quali sono le vere ricette della cucina bolognese. L'obiettivo non è convincere i buongustai a stelle e strisce a rinunciare agli spaghetti alla bolognese, ma insegnare loro come e con quali ingredienti si fa il vero ragù 'bolognese' e a gustarlo con le tagliatelle. Il progetto è stato presentato ieri nella sede di Ascom a Bologna.

"Gli americani vanno pazzi per la nostra cucina. Per evitare, però, che sia conosciuta per ricette che nulla hanno a che vedere con la tradizione, è fondamentale lavorare sull'idea che gli americani hanno di noi, cambiando le loro abitudini e esportando i nostri veri piatti", spiega Vottero. "Per farlo serve una sinergia tra ristoratori, associazioni di categoria, istituzioni, realtà del territorio che rappresentano brand famosi ed esponenti della ristorazione bolognese negli Usa", aggiunge.

"La cucina bolognese è spesso confusa con la cucina italiana in generale. Confusione che porta alla creazione di un mix di ricette che nulla hanno a che vedere con la tradizione bolognese", osserva Root, vicepresidente responsabile di Vendite e marketing di pasta Montana. "E' fondamentale che le nostre tradizioni facciano breccia negli Usa, sia per esportare la vera qualità bolognese che per attrarre ancora più turisti a caccia della buona cucina", conclude il direttore di Ascom, Giancarlo Tonelli.

Gli spaghetti alla bolognese, piatto vero o finta credenza?

Chissà che questa volta non si riesca ad esempio a far luce anche sull'inossidabile "spaghetti alla bolognese", piatto che compare nei menù popolari di mezzo mondo e persino nella carta di qualche ristorante turistico della città. Finito addirittura al centro di un dibattito semi politico, con botta e risposta tra l'ex sindaco di Bologna, il Comitato "Spaghetti alla bolognese" e il popolo del web, sollevato in massa.