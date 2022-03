Davide Rialti è il nuovo Executive Chef di Palazzo di Varignana

Davide Rialti è il nuovo Executive Chef di Palazzo di Varignnana, l' esclusivo resort e azienda agricola immersa nei colli bolognesi. Come si legge in una nota, lo chef, classe 1986 originario di Firenze, prende le redini dell'offerta gastronomica del resort: dall’Aurevo Restaurant dove si sperimenta una cucina contemporanea oliocentrica, alla trattoria Le Marzoline, dove va in scena la tradizione gastronomica emiliana; dal banqueting per gli eventi fino a supervisionare la riapertura del ristorante fine dining Il Palazzo, del quale è prevista l’inaugurazione nel mese di giugno. Dopo una vasta esperienza in ambito alberghiero in importanti catene luxury - dal Rocco Forte Hotel Savoy a Firenze al Byblos Art Hotel Villa Amistà di Verona, dallo Sheraton di Bolzano e San Clemente Palace Kempinski a Venezia, fino al Resort Castelfalfi di Montaione - il cuoco toscano approda a Palazzo di Varignana per arricchire con il proprio expertise internazionale la linea gastronomica già impostata dalla squadra di chef creativi del resort.

L’incontro tra lo chef e Palazzo di Varignana nasce dal comune amore per la valorizzazione del territorio, da sempre al centro della filosofia del resort. I prodotti a km 0 dell’azienda agricola, tra cui il pluripremiato olio extravergine di oliva, sono i protagonisti delle nuove carte, da quelle dei ristoranti alla banchettistica. Nei suoi piatti i prodotti della terra vengono utilizzati interamente nell’ottica di una cucina antispreco.