Il maestro pasticcere Elmi è brand ambassador Mielizia

Da sempre attenta alla valorizzazione della pluralità dei mieli quale espressione di eccellenza e biodiversità del territorio italiano, Mielizia conferma il suo interesse per il settore Ho.re.ca. sia per soddisfare le richieste di un consumatore sempre più alla ricerca di una dolcificazione naturale e sana, sia per rispondere alle esigenze dei professionisti del gusto con materie prime dagli elevati standard qualitativi per la ricettazione di prodotti dolciari e di pasticceria da forno. La scelta di Francesco Elmi come Brand Ambassador Mielizia è frutto di incontro di valori condivisi con il marchio della cooperativa con sede a Monterenzio (BO), che con la Linea Mielizia e Mielizia BIO si presenta come modello di unica filiera del miele in Italia confermandosi il brand perfetto per chi osa sperimentare nuovi accostamenti di sapori utilizzando il miele in cucina, per chi ama la natura e ha a cuore la biodiversità. E per chi vuole fare la differenza. Nella filosofia che identifica l’operato del Maestro Elmi, l’iconico brand simbolo della salvezza delle api ha ritrovato molte affinità. Classe 1970, nato a Bologna, la sua golosità lo porta a tramutare la sua passione in una consolidata professione. Nel 2010, fonda la sua pasticceria Regina di Quadri in pieno centro del capoluogo emiliano, dove l’istinto dell’esperienza, lo porta a sperimentare nuove soluzioni prototipe selezionate con estremo rigore. Il lancio della partnership tra Francesco Elmi e Mielizia vuole mettere in risalto la versatilità del miele nelle ricettazioni artisanal e prevede una serie di attività per promuovere i prodotti apistici, con particolare focus sulla Linea Mielizia BIO e sull’utilizzo “dell’oro giallo” come ingrediente premium per la preparazione di dolci, test e sviluppo di nuovi e innovativi prodotti. A ciò si aggiunge la realizzazione di lievitati da ricorrenza commercializzati a marchio Mielizia all’interno della Pasticceria e online su shop.mielizia.com. Così il Maestro Francesco Elmi ha commentato con orgoglio la nuova collaborazione con Mielizia: “Un dolce eccellente non nasce per caso. È frutto dell’amore viscerale per la pasticceria ma anche e soprattutto del grande lavoro di tutta la filiera e della qualità tangibile delle materie prime utilizzate. La nuova partnership con Mielizia è la sintesi perfetta di questi valori, la nostra visione comune della qualità sarà uno stimolo per i grandi progetti futuri”. Nei prossimi mesi, inoltre, il dolce connubio si tradurrà anche in diverse attività promozionali b2b e b2c, che prevedono attivazioni di placement con corner espostivi dei prodotti Mielizia e Mielizia BIO all’interno della Pasticceria Regina di Quadri, attività digitali, eventi e fiere di settore. “Siamo molto felici di questa collaborazione con il maestro Francesco Elmi perché si inserisce in un percorso di affiancamento del marchio Mielizia alla pasticceria e all’eccellenza italiana iniziato recentemente. Sarà una partnership a 360° in cui noi da un lato e il Maestro dall’altro daremo vita a iniziative di prodotto e di comunicazione speciali”, dichiara Laura Betti, Brand Manager Mielizia.