La carbonara scientifica Christmas Lecture

Vivere a lungo e in salute richiede innanzitutto un’alimentazione sana ed equilibrata, ricca di fibre, polifenoli, antiossidanti e al contempo povera di carboidrati ad alto indice glicemico, sale e grassi saturi. Ma la dieta diventa triste e spesso foriera di disturbi del comportamento alimentare se ci chiede di rinunciare a portare a tavola tutti i giorni i piatti che amiamo. Presenteremo il Metodo Scientifico Cucina Evolution, che applica la fisica, la chimica degli alimenti e la nutrizione antiaging alle ricette più golose della tradizione italiana. L’obiettivo? Stare in forma, vivere a lungo mangiando ogni giorno ciò che più amiamo, anche la carbonara. Vedremo insieme le reazioni chimico-fisiche che ci consentono di preparare una carbonara con 100 g di pasta, guanciale, tuorlo e pecorino e portare a tavola meno calorie e più fibre rispetto a un piatto di 100 g di pasta in bianco condita con un cucchiaio di olio. Organizzazione a cura di Istituto per la Sintesi Organica e Fotoreattività (ISOF)- CNR.