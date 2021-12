Riparte Masterchef, in giuria Bruno Barbieri: "Edizione spettacolare, ma qualche mappazzone salterà fuori"

Questa sera riparte MasterChef Italia, dalle 21:15 su Sky, NOW e SKY GO, e presente anche il magico trio di giurati, tra i quali Antonino Cannavacciuolo e il bolognese Bruno Barbieri. “Noi tre è come se fossimo uno solo. È la verità, è una cosa bellissima: l’amicizia è una cosa bella. Si arriva con il sorriso e si riparte con il sorriso. Facciamo la gara a chi arriva prima la mattina- ha raccontato Cannavacciuolo in diretta su Radio RTL -. Abbiamo appuntamento alle 8, siamo lì alle 7:45 e in realtà siamo in ritardo, una cosa surreale. La precisione e l’anticipare fanno parte del fatto che stai bene, che vuoi fare meglio e questa cosa porta al risultato finale. Anche quest’anno secondo me abbiamo fatto un grande lavoro. Secondo me la gente si divertirà, ci saranno momenti belli e momenti un po’ tristi, l’eliminazione è una parte brutta anche per noi, alla fine ci affezioniamo. Più vai avanti più ti dispiace, perché quando trovi concorrenti bravi, che si affezionano a te è brutto anche eliminare. Anche da parte nostra si vede un po’ la lacrimuccia, l’occhio lucido. Lo facciamo con passione, alla fine non è solo televisione, le nostre emozioni sono vere”.

Così Bruno Barbieri : “Quest’anno abbiamo preparato un’edizione spettacolare, sono carichissimo. Ci sarà comunque qualche mappazzone, stasera qualcuno ne salterà fuori. Durante le selezioni, c’è stato qualcuno che ha avuto voglia di strafare. Qualcuno lo abbiamo beccato che si era fatto preparare qualcosa da qualcun altro addirittura. L’asticella si alza nella qualità, ma anche nella furberia. Quest’anno, comunque, il cast è meraviglioso: concorrenti che arrivano da tutto il mondo. Oggi si parla di contaminazione, il mondo va avanti. Abbiamo inserito prodotti che arrivano da tutto il mondo, abbiamo abbracciato ancor di più il concetto di inclusività sempre con attenzione nei confronti degli sprechi. Ci sono tantissimi ragazzi che arrivano da tutto il mondo che sanno cucinare, che raccontano le loro storie meravigliose. Stranieri che si sono integrati nel nostro Paese in maniera eccelsa, hanno raccontato le loro storie gastronomiche e abbiamo mangiato piatti veramente straordinari. Dopo undici edizioni la gente si aspetta sempre cose nuove. Abbiamo preparato dei grandissimi Skill Test, abbiamo tolto un po’ di esterne per dare questa visibilità alla tecnica, perché comunque dopo tutto questo tempo devi arrivare e sapere delle cose. Se non le sai, Barbieri ti manda a casa”.